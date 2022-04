“Sulla Difesa non si può scherzare”. Parla il generale Tricarico

Non solo F-35. Dai sistemi antiaerei ai nuovi poligoni, ecco come potrebbero essere usate le risorse per la spesa militare. I rischi dell'ostruzionismo politico al riarmo

“Per prima cosa, la politica sappia che l’aumento delle risorse per la Difesa sarà irreversibile”, dice al Foglio il generale Leonardo Tricarico, già capo di stato maggiore dell’aeronautica e presidente della fondazione Icsa. “Con la Difesa non si può giocare a dare e togliere, ne conseguirebbero danni irreparabili. Se le risorse vengono aumentate, devono essere poi mantenute. Con l’incremento delle spese militari al due per cento del pil, si può procedere all’acquisizione di nuovi sistemi, tutti pluriennali, che non potrebbero essere interrotti in corso d’opera. La Difesa firmerebbe cambiali da onorare nel lungo periodo. Anche l’aumento delle risorse destinate al personale deve essere certo e duraturo, si tratta di investimenti incomprimibili, a meno che non si intenda trasformare la Difesa in uno stipendificio”.