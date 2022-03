Salvini e Berlusconi siglano il patto della Colomba. Ma Meloni fa politica in Parlamento

I leader di Lega e Forza Italia si incontrano e definiscono la linea verso le prossime scadenze di un governo, che in alcune mosse "favorisce l'opposizione". E parlano delle prossime amministrative senza Fratelli d'Italia, che intanto è sempre in testa i sondaggi e rilancia: "Serve una svolta conservatrice"

Appuntamento ad Arcore, un clima di grande cordialità e amicizia, come hanno fatto sapere a margine dell'incontro Lega e Forza Italia: sul tavolo l'agenda internazionale e quella di governo. Mentre Giorgia Meloni presenziava un incontro su “Agricoltura e futuro”, ieri pomeriggio Matteo Salvini ha fatto visita a Silvio Berlusconi, si è presentato con uova e colomba di Pasqua, una sorta di nuovo patto forse, per rinsaldare un asse che ha scricchiato dopo il Quirinale e ora prova a riacquistare forza in vista delle prossime scadenze, governative e non solo.