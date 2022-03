Dai vaccini a Putin. L'agenda della responsabilità si sposta a sinistra

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, lo ha definito un criminale di guerra e ha scelto di sospendere ogni importazione di gas e di petrolio dalla Russia. Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, per combattere colui che “in guerra sta commettendo crimini”, ha rotto lo storico tabù delle armi nel suo partito, l’Spd, aumentando di 1,3 miliardi gli investimenti militari della Germania. Il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, leader dei socialisti, ha detto a sua volta che Putin ha trasformato la Russia in un regime e che il dittatore russo ha invaso l’Ucraina perché considera la democrazia come una minaccia per il suo paese. Il leader dell’opposizione inglese, Keir Starmer, nonostante la presenza nel suo paese di un primo ministro non tenero con il presidente russo che ha definito Putin un nuovo Hitler, ha chiesto al governo britannico di “aumentare” le sanzioni contro la Russia per “paralizzare” la sua capacità di funzionare come paese. Il leader di uno dei principali partiti italiani, Enrico Letta, segretario del Pd, ha fatto lo stesso, ha indirettamente definito Putin un terrorista paragonando all’11 settembre la sua azione in Ucraina, ha applaudito ieri il presidente del Consiglio italiano che ha paragonato Putin a Hitler e Mussolini, ha chiesto al governo di cui il suo partito fa parte di bloccare ogni esportazione di gas e di petrolio dalla Russia e ha attaccato i pacifisti all’amatriciana affermando che il suo partito farà di tutto per evitare che l’Europa possa presentarsi di fronte alla mattanza in Ucraina con un approccio simile a quello avuto dai Caschi blu a Srebrenica: “Gente che si gira dall’altro lato mentre c’è un massacro”.

