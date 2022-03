"Stop al gas e al petrolio russo": Letta sposa la linea dura contro Putin

Il segretario dem durante una diretta Twitch: "E' il modo per essere coerenti fino in fondo con le sanzioni"

Dire no all'importazione di gas e petrolio russo per essere coerenti fino in fondo con le sanzioni contro Vladimir Putin. "Altrimenti i nostri soldi vengono usati per gli armamenti". Il segretario del Pd Enrico Letta durante una diretta Twitch sul canale di Ivan Grieco sposa la linea dura contro la Russia. E chiede, dopo essersi schierato a favore dell'invio di armi all'Ucraina, di fare un ulteriore sforzo per dissuadere il presidente russo dall'avanzata in Ucraina. "La guerra è un fatto unico, inaspettato. E la Russia è il più grande produttore e fornitore di gas, gas che passa per l'Ucraina", argomenta Letta. "In questa fase per essere coerenti con le sanzioni dobbiamo arrivare fino allo stop al petrolio e al gas russo". Una presa di posizione senza alcun timore reverenziale, molto diversa dalle timidezze apparse a sinistra. Una parte della quale, vedi Cgil e Anpi, continua a chiedere la pace per mezzo di puri e semplici slogan.