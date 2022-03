Italiani al fronte. L'escalation di Putin vista dai nostri soldati

Quattrocento militari delle nostre forze speciali operative al confine tra Polonia e Ucraina. E poi c'è l'allerta sul pattugliamento aereo sulla frontiera rumena, col pericolo del fuoco amico. Responsabilità e rischi della nostra Difesa, che intanto preallerta 3.700 uomini, pronti a intervenire in tre diversi tronconi in caso di precipitare degli eventi

La campana è suonata per tutti. Perché l’attacco a Yavoriv da parte di Vladimir Putin ha un significato preciso: sappiamo quello che state facendo. A Mosca sanno, cioè, che è da lì, da quella base dove ufficiali di Kyiv e contractor stranieri addestrano truppe volontarie ostili alla Russia, quella base che sta a metà strada tra Leopoli, la città più a ovest dell’Ucraina, e Rzeszòw, avamposto orientale d’Europa in terra polacca, che passa gran parte delle armi diretto a rifornire l’esercito di Zelensky. Ed è per questo che l’allarme è riecheggiato fino ai più alti vertici della Nato, e di lì anche a Roma.