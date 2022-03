Così Salvini è uscito dall'agenda di Draghi: il premier continua a non riceverlo

Il leader della Lega citofona a Palazzo Chigi ma il premier non lo incontra. Stessa cosa con l'ambasciata americana. E ora anche Meloni inizia a essere preoccupata per l'alleato: se cala troppo, addio governo

Comunicazione di servizio: Matteo Salvini è uscito dall’agenda di Mario Draghi. A Palazzo Chigi non si dannano l’anima: la considerano ormai una causa persa, il cruccio iniziale è diventato consapevolezza. Amen. Il premier e il leader della Lega non si vedono dai tempi del Quirinale. Sembra passata una vita: in mezzo ci sono stati il Covid per il capo del Carroccio, l’invasione dell’Ucraina e la guerra sul catasto. Ma poco cambia. Nelle stanze del governo c’è l’impressione che se Salvini dovesse andare all’opposizione non sarebbe un dramma. Lui non si muove, ma quando può si sfoga: questo governo è di sinistra.