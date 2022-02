"Il coltello dalla parte del manico oggi ce l'ha Putin. Le sanzioni non sono sufficienti". Parla Prodi

Possiamo far finta di non vederla, ma una linea rossa è stata superata. E quando le linee rosse vengono superate, chi ha il compito di proteggere le democrazie ha due doveri: agire di conseguenza e chiamare le cose con il loro nome. Agire di conseguenza significa usare fino in fondo il proprio potere di deterrenza, miscelando con intelligenza il rispetto del diritto internazionale con la tutela della propria economia. Ma agire di conseguenza significa anche chiamare le cose con il loro nome. E da questo punto di vista ha perfettamente ragione Didier Reynders, commissario europeo per la Giustizia, che ieri, senza usare mezzi termini, ha affermato che la mossa della Russia è molto semplicemente un atto di guerra”.

