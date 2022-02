“Ora, subito il Mes”. Brunetta scrive perché Salvini intenda

Dal mio discorso del 9 dicembre 2020 di fronte ai colleghi della Camera dei deputati. Il Parlamento italiano, votando in maniera unanime sul quinto scostamento di bilancio per combattere la “pandemia economica”, diede al paese un grande segnale di coesione, di condivisione, di unità, di forza e di speranza. Era un voto per l’Italia e mi onoro di aver lavorato per quel risultato. Oggi, invece, mi addolora constatare che in Aula non ci sia quello stesso spirito, nel dare pieno mandato al presidente del Consiglio per il prossimo Eurosummit. Purtroppo è prevalsa la propaganda, lo spirito di parte, di schieramento, piuttosto che di unità. Ma così si indebolisce il paese, non vince nessuno, è un gioco a somma negativa e l’Italia rischia di rimanere isolata.

