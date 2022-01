La ratifica obbligata del Mes pone a Salvini un problema sul governo del 2022

L'Italia bacchettata a Bruxelles per i ritardi sul Fondo salva stati, che Draghi e Macron vorrebbero sfruttare per modificare il Patto di stabilità. Ecco perché, a prescindere da come andrà la partita del Quirinale, per il leader della Lega restare in maggioranza non sarà scontato. Lo spettro della Meloni, la tentazione dell'opposizione. Giorgetti avverte: "Super Mario non accetterà la palude"