"Ma quale invasione?". "Non siamo una colonia americana". Così riemerge il filoputinismo di Lega e M5s

La sottosegretaria leghista alla Difesa, Pucciarelli, è chiara: "Le sanzioni sarebbero una mazzata. Gli interessi della Nato, di Biden e dell'Ue non sono gli stessi dell'Italia". Tra i senatori grillini cresce la mozione pro Mosca: "E' comprensibile la sindrome di accerchiamento russa". E così la crisi ucraina crea scompiglio nella maggioranza. Il Carroccio isolato a Bruxelles. Conte in bilico tra Di Maio e Grillo

Il punto, dice lei, “non è fare il tifo”. Stefania Pucciarelli ne è convinta: “Bisogna essere pragmatici, non idealisti”. E dunque? “E dunque – spiega la sottosegretaria leghista alla Difesa – prendere atto che noi dipendiamo dal gas russo, e dunque non è detto che gli interessi dell’Europa o della Nato o degli Usa siano quelli del nostro sistema paese. Le sanzioni sarebbero una mazzata, per le nostre imprese. Per cui invito tutti, a partire da Enrico Letta, a privilegiare toni distensivi”.