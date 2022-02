Giarrusso: “La lite tra Conte e Di Maio? Il suicidio del M5s. Torni Grillo"

“Le tensioni tra Conte e Di Maio stanno creando un conflitto pericoloso. Abbiamo già perso molti consensi, una scissione sarebbe un disastro, si rischia di uccidere il M5s”. L’europarlamentare grillino Dino Giarrusso guarda a quel che si è innescato nel Movimento Cinque stelle dopo la rielezione di Mattarella e non scorge nulla di buono per le settimane a venire. “C’era già da prima una qualche insofferenza interna rispetto ad alcune scelte di Conte, non legata solo ai cosiddetti dimaiani”, spiega. “L’elezione del presidente e il caso Belloni avevano lasciato un certo malcontento anche nella nostra base. Questo caos può aggravare il quadro”. Eppure quelle che si confrontano sono due idee diverse di Movimento. Perché alla fine gran parte dei patemi deriva dall’incapacità di sciogliere definitivamente un dilemma: ma il M5s è una forza di centrosinistra oppure no? L’alleanza momentanea di Conte con Salvini sul nome del capo dei Servizi ha complicato ulteriormente questa collocazione. “Il Movimento ha preso una strada di forza progressista, ma oggi quello che deve fare è occupare il centro. Perché nessun partito ha una capacità di attrazione rispetto all’elettorato di quell’area”, dice l’ex inviato delle Iene. “Dobbiamo quindi restare nel campo del centrosinistra ma senza posizioni ideologiche. Però il M5s nel futuro può esistere solo se si trova a fare i conti con l’oste: e in questo caso parliamo di consenso. L’Italia del 2022 non è più quella del 2018: non c’è più mezzo paese che ti vota semplicemente perché sei contro. Per cui qual è la linea politica, quale la struttura organizzativa? Come contiamo di andare a prendere voti alle elezioni? Io in Sicilia mi sono già messo a disposizione”.

