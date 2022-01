Elezioni del presidente della Repubblica, lo spoglio in diretta

Qui trovate tutti gli aggiornamenti sulla giornata politica

Chi sono i grandi elettori

Come abbiamo ricostruito qui, il M5s rimane la principale truppa parlamentare con un totale di 235 grandi elettori, segue la Lega con 212. Terzo c’è il Partito democratico, che potrà contare su 154 uomini tra deputati, senatori e delegati regionali. Forza Italia si attesta a 139, seguono Fratelli d’Italia con 63 votanti, Italia Viva con 44 e Coraggio Italia con 23. In totale il centrodestra (Lega, Fd’I, Fi, Coraggio Italia, Idea-Cambiamo) si presenta con 452 elettori. Mentre il centrosinistra (considerando insieme Pd, Iv, Leu e soprattutto l’imprevedibile M5s di Conte) si attesta quasi sullo stesso numero, 451. In questo computo alcuni sottogruppi del Misto di Camera e Senato – come Leu, Noi con l’Italia e Idea – sono stati già calcolati.

Come funziona il quorum per l'elezione del presidente della Repubblica

Con l'insediamento di Maria Rosa Sessa, che occupa il seggio del deputato deceduto domenica, Vincenzo Fasano, i grandi elettori sono di nuovo 1009. Il quorum, che fino a ieri era fissato a 673: i due terzi degli aventi diritto al voto, oggi scende a 505 voti, cioè la metà più uno degli elettori.