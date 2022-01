Perché la politica può governare l'inflazione solo governando la nuova finanza

Da qualche mese tutta l’attenzione dei circoli politici e dei media è concentrata sulla prossima elezione del presidente della Repubblica. Una concentrazione in parte comprensibile ma per un altro verso esagerata. Siamo in una democrazia parlamentare ed il potere esecutivo è, o forse dovrebbe, essere concentrato nel Parlamento e nel governo. Ma non tutte le dinamiche spiegano la scarsa attenzione su alcune fondamentali questioni che affannano l’Italia e l’Europa. Prima fra tutte la ripresa dell’inflazione che è aumentata oltre ogni previsione e con profili diversi da quelli previsti. In Italia e in Europa si sfiora il 4% mentre negli Usa si sfiora il 7%. Se parte di questa inflazione è legata a fatti transitori come l’esplosione della domanda con una offerta senza scorte e con crescenti difficoltà nel settore del trasporto navale e della logistica, un’altra causa di cui nessuno parla è l’improvviso arrivo sulle materie prime di grandi flussi finanziari speculativi.

