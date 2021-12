Lo spread che sale non preoccupa

Alle armi, alle armi, dopo i prezzi sale anche lo spread. Allora non è vero che Mario Draghi ha messo al sicuro l’Italia. Il dubbio è legittimo, ma è fondato? La differenza tra i Btp italiani e i Bund tedeschi è salita a 142,4 punti base nei giorni in cui le banche centrali non operavano sul mercato per le festività natalizie. Ieri è scesa a 138,8. Peggio ancora, incalzano i sovran-catastrofisti, è la prova provata che senza Bce il debito italiano non è sostenibile. Davvero? Il tasso medio ponderato effettivamente pagato su tutti i titoli emessi durante un certo anno è passato da 0,93% del 2019 a 0,59% nel 2020. Il rendimento medio a novembre era 0,515. Stiamo parlando di livelli mai così bassi. I Bot non rendono nulla, la media a novembre era negativa (-0,625). Siamo in terra incognita, come disse Draghi quando guidava la Bce. Prendiamo i fondamentali dell’economia italiana: la crescita del pil nominale (cioè compresa l’inflazione) supera l’8%, nel 2022 si prevede che sarà attorno al 6%. Quindi il debito pubblico rispetto al pil scenderà del 2,1% quest’anno e del 4,1% l’anno prossimo, senza stangate. Anzi, la pressione fiscale si riduce dal 42,8 al 41,2% del pil nonostante l’aumento delle entrate quasi 47 miliardi. Le imposte dirette salgono di quasi il 4%, le indirette addirittura del 10,5%. Miracolo? No, effetto della crescita. Poiché il debito è sostenibile quando il pil e le entrate fiscali conseguenti compensano la spesa per gli interessi, meglio che i sovran-catastrofisti depongano le armi. Motivi di preoccupazione esistono, ma a questo punto sono squisitamente politici. Lo spread risale per timore che crolli questo incerto, eppur fruttuoso equilibrio garantito da Draghi? Può darsi, finora però non è così. Non si vedono all’orizzonte vendite in massa di debito italiano che, del resto, è stato ormai ampiamente nazionalizzato: a parte la Bce attraverso la Banca d’Italia, i Btp e i Bot sono nei portafogli di Generali, Intesa Sanpaolo, Montepaschi, delle banche e delle istituzioni finanziarie italiane che non hanno nessuna voglia di spararsi sugli alluci.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE