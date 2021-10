Il gran successo dei primi eurobond

Abbiamo ancora bisogno di una politica monetaria accomodante, quindi di sostegno diretto e indiretto a cittadini e imprese, perché la pandemia non è ancora finita e il nostro lavoro non potrà dirsi concluso finché non ne saremo fuori in maniera durevole”. Di fronte a un forum di banche centrali Christine Lagarde, presidente della Bce, si è discostata in maniera più netta del previsto dalla linea corrente impersonata dalla Federal Reserve americana di puntare su un prossimo rialzo dei tassi d’interesse (peraltro negli Usa già più cari che nell’Eurozona), o almeno di comunicarne al più presto tempi e modi. Può darsi che la francese Lagarde intenda approfittare del vuoto di potere determinato dalle elezioni in Germania – le settimane scorse la Bundesbank aveva espressamente chiesto un segnale di fine del denaro facile – così come è possibile che non sia realmente sicura di una ripresa stabile e omogenea “che determini una inflazione non episodica al 2 per cento”, nuovo target dei banchieri centrali. Siamo ancora distanti nonostante la crisi energetica e il collo di bottiglia delle materie prime, e tra i paesi più colpiti c’è proprio la Germania. Ma la presidente della Banca centrale europea è anche una politica navigata, a lungo ministra con i governi di centrodestra francesi, e sa quanto la Francia ed Emmanuel Macron vogliano un maggior ruolo nel prossimo futuro, naturalmente se Macron sarà riconfermato.

