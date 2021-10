Lo spettacolo della tripla A europea

Con il bond legato alla transizione ecologica da 12 miliardi e durata 15 anni, collocato lunedì con domanda 11 volte superiore all’offerta, l’Unione europea è la prima emittente green del mondo. Globalmente ci sono circa mille miliardi di obbligazioni verdi emessi da 49 paesi in 29 valute. Quelle europee rappresentano già il 53 per cento, e l’euro è la prima valuta seguita dal dollaro e dallo yuan. Molti analisti vi scorgono i rischi di una bolla, il che non ha scoraggiato i sottoscrittori: la domanda è stata di 135 miliardi, nonostante i 15 anni di scadenza e un rendimento dello 0,435 per cento, appetibile rispetto agli equivalenti Bund tedeschi (0,109) ma meno onerosi per i debitori dei T-Bond americani e dei Btp italiani, entrambi a rendimento netto del 2,25.

