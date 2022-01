Draghi al Colle come simbolo dell'evoluzione della politica italiana

Per l'identikit del futuro presidente della Repubblica non è difficile fare un nome e un cognome, a cominciare da quello del presidente del Consiglio che sarebbe la soluzione ideale per coronare il faticoso cammino e non sprecare la strada fatta finora

L’elezione del presidente della Repubblica, questa volta più che mai, riveste per l’Italia un concreto significato storico. Nella scelta del nome più adatto a ricoprire la carica più alta prevista dalla Costituzione è infatti ineludibilmente contenuta una risposta alla domanda cruciale per il futuro del paese: è stata solo una parentesi? In una certa misura, il governo Draghi è certamente una parentesi: difficile pensare che l’unità nazionale e la fiducia di una base parlamentare così vasta ed eterogenea, sulle quali si fonda l’attuale esecutivo, possano durare più del mandato delle Camere attuali. Il problema è capire se, al termine di questa fase transitoria, si pensa di poter e dover tornare allo stato di fatto preesistente, o se invece si ritiene che l’esperienza delle “convergenze parallele”, attorno al governo Draghi, possa e debba restare come un’acquisizione condivisa da larghissima parte dello schieramento delle forze politiche italiane, in quanto la si considera per l’appunto uno spartiacque nella travagliata evoluzione del nostro difficile sistema politico.