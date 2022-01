Letta & Letta per Draghi

“È fondamentale un’intesa sul presidente o sulla presidente, che sia una figura super partes”, dice Enrico. “Bisogna guardare agli interessi del paese e non alle differenze di parte”, dice Gianni. E mentre il più giovane non fa mistero di essere per Mario Draghi, malgrado il Pd sia ancora incerto, il più anziano è stato visto entrare venerdì a Palazzo Chigi, cioè a casa di Draghi, malgrado Silvio Berlusconi sia ancora in partita. L’uno è “il dritto” e l’altro è “il lento”, l’uno arriva a Draghi per machiavellismo mentre l’altro vi è sospinto per forza di cose (“abbiamo bisogno di un anno”), ma messi insieme sono una macchina da guerra.

