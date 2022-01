D'Alema, il re sfasciatore tra Conte e la corrente di Bettini

Come Silvio Berlusconi si candida al Quirinale perché in realtà vuole mettersi al centro della vicenda e incoronarsi kingmaker del prossimo presidente della Repubblica, così Massimo D’Alema diventa fragoroso non perché voglia depurare dalla “malattia renziana” il Pd in cui è previsto il suo rientro, né tanto meno perché ambisca a qualcosa, ma semplicemente perché così dicendo occulta forse la sua vera intenzione: la candidatura a king “un-maker”, a re sfasciatore della corsa al Quirinale, a leader degli impallinatori di Mario Draghi. Come il Jep Gambardella di Sorrentino, D’Alema non vuole partecipare alla festa. Lui vuole avere il potere di farla fallire. E allora, mentre Enrico Letta annulla il dibattito sul Quirinale e impone il silenzio, lui pronuncia le sue parole più sentite. Queste: “L’idea che il premier si autoelegga capo dello stato e nomini al suo posto un alto funzionario del ministero dell’Economia mi pare non adeguata per un grande paese democratico come l’Italia”. Bum.

