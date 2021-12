Radiografia del gruppo Misto, che sogna la rivincita sul Colle

Circa centodieci grandi elettori divisi, tra Camera e Senato, in dodici sigle. Ma il minimo comun denominatore, che peserà durante l'elezione del prossimo presidente della Repubblica, è una diffusa ostilità a Mario Draghi

A galvanizzarli c’è la forza dei numeri, e la convinzione che saranno decisivi col prolungarsi della sfida. “Io continuo a insistere: se la partita del Quirinale non si risolve entro i primi tre scrutini, allora col Misto bisognerà farci i conti”, ripete Maurizio Lupi, che la palude dei dannati, le sue molte e mutevoli componenti, le conosce bene, e un poco prova anche a coordinarle, a dispetto di ogni snobismo. Per questo giorni fa, insieme a Vittorio Sgarbi, è andato a confrontarsi con Pino Cabras, complottista filo-Maduro che s’è messo a capo degli ex grillini di Alternativa c’è, e vanta contatti trasversali. “Tutti ci cercano”, esulta il deputato sardo.