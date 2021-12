Renzi, l'asse con Salvini e un patto per le riforme. Le due vie che portano Draghi al Colle

Il senatore di Scandicci offre al leader leghista una exit strategy eccellente per tornare all'opposizione: il premier al Colle e un governo politico fino al 2023. E poi c'è l'ipotesi di un mandato ad hoc, per la revisione costituzionale, prima dell'apoteosi dell'ex capo della Bce

Citando quel Robert Frost che gli è spesso capitato di utilizzare, si direbbe che Matteo Renzi sta lì, con due strade davanti a sé nel bosco quirinalizio. Solo che la stranezza, stavolta, sta nel fatto che i sentieri portano entrambi alla stessa meta: Mario Draghi al Colle. E però una è una via apparentemente più piana, spedita, l’altra segue una traiettoria incerta, tortuosa, sicuramente più lunga. E dire fin d’ora quale sarà l’itinerario scelto dal senatore di Scandicci è cosa ardua, forse perfino inutile: perché la tattica parlamentare, come spesso l’ex premier ama ripetere, segue un po’ il precetto napoleonico dell’“on s’engage, et puis on voit”.