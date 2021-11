Dessì (ex 5S) riporta falce e martello al Senato: “Devo convincere la Casellati a far suonare l'Internazionale”

Obiettivo: portare un po’ di spirito rivoluzionario in parlamento. E al Colle: “Draghi? Meglio Vattimo, ma per evitare un banchiere pregherei Mattarella di fare un secondo mandato”

Senatore Emanuele Dessì, torna il Partito comunista a Palazzo Madama? “Senta, il partito non si è mai sciolto, si è solo un po’ frammentato negli anni… Adesso porterò in aula un po’ di spirito rivoluzionario e sovranista…”. Parlamentare ex pentastellato dei Castelli, una volta vicino a Paola Taverna, manager di una società di traslochi, è ora il portabandiera del Partito comunista di Marco Rizzo al Senato, dove ha costituito nel gruppo misto la componente con la falce e martello.