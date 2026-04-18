Salis e le fatiche del governare Genova. I nodi e la tentazione salto a Roma

Anzitutto, l’amministrazione Salis ha sempre denunciato di aver eredito alcune situazioni particolarmente complesse, come i debiti accumulati dalla società del trasporto locale Amt. Tra le scelte già messe in campo dalla sindaca c’è stato un aumento dell’Irpef e un incremento, a tre euro, della tassa pagata dai passeggeri di traghetti e crociere. Ma adesso nel piano di risanamento proposto dai vertici dell’azienda c’è anche un aumento dei prezzi dei biglietti (e in alcuni scenari viene ipotizzato un taglio di corse e servizi). Il tema del trasporto è molto sentito a Genova: infrastrutture vecchie che, soprattutto nelle vicinanze del porto, causa ingorghi e rallentamenti. Ma anche i mancati collegamenti sono stati un tema ricorrente della campagna elettorale. Salis si è sempre opposta al progetto del cosiddetto Skymetro che dovrebbe attraversare la Val Bisagno, una delle zone meno collegate della città. Per rispondere però alle pressioni degli industriali, che voglio l’opera, Salis ha ripiegato su una versione meno impattante dell’infrastruttura. Solo che questa, osteggiata dai comitati ambientalisti, è finita subito nel mirino di parte della maggioranza, soprattutto i Cinque stelle. Con Salis che ha mostrato una certa insofferenza verso l’immobilismo sul tema. “Se alla fine la maggioranza esprimerà contrarietà a questo progetto insieme ai territori, non voglio più sentire nessuno che si lamenta di quanto ci mette ad andare in centro”, ha detto la sindaca un paio di settimane fa. Forse non così consapevole di star sfidando il naturale mugugno genovese, specialità della casa. Sempre in tema di grandi opere, Salis si è scientemente tenuta alla larga dall’iter per costruire un inceneritore in città, come proposto dal presidente della Liguria Marco Bucci. E la ragione è sempre: non indispettire troppo i Cinque stelle locali, che uno scenario del genere l’hanno sempre rifiutato categoricamente. Per quel che riguarda la diga foranea, anch’essa osteggiata dal M5s, Salis osserva l’andamento (a rilento) dell’iter senza troppe fanfare, ma l’opera è tra le dieci che, lo scorso anno, la sindaca indicò come prioritarie per sbloccare la città (e qualcuno, anche allora, non la prese granché bene a sinistra). Sempre per quel che riguarda il dossier grandi opere, poi, Salis nei giorni scorsi ha lanciato la candidatura per le Olimpiadi a Genova, Torino e Milano, in previsione del 2036. Tanto è bastato perché sempre dal M5s commentassero che “la nostra posizione non è cambiata rispetto al passato”. Ovvero: restiamo contrari.