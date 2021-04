Lollobrigida: "Caro Salvini, vota con noi per abolire il coprifuoco. Non vi hanno eletti per essere una copia di Pd e M5s"

L'odg presentato d aFdI “contiene la possibilità per il Parlamento di dare un'indicazione al governo, impegnandolo nei prossimi provvedimenti ad abolire il coprifuoco", dice il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Francesco Lollobrigida. "Ho firmato la petizione della Lega perché dice esattamente la stessa cosa. Speriamo che Salvini e la Lega votino con noi, se no saranno i cittadini italiani a giudicare le azioni e la coerenza dei partiti. Non ci saranno comunque conseguenze sull'alleanza di centrodestra, siamo coesi. Ma serve un'alternativa al Pd e al M5s. I cittadini non votano fotocopie”.