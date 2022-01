Chi c'è nel partito di Draghi (e cosa vuole fare davvero Salvini)

A volte è sufficiente mettere insieme alcune date per capire la possibile direzione del futuro. E dato che il futuro del Quirinale passa dalla strategia che metterà in campo il centrodestra, bisogna mettersi di buzzo buono, prendersi un po’ di tempo, riavvolgere il nastro e provare a capire non solo cosa vorrà fare Silvio Berlusconi con la sua candidatura (i voti non ci sono) ma anche cosa vorrà fare con i suoi voti il leader del centrodestra che all’interno della sua coalizione è quello che controlla il numero maggiore di grandi elettori (212 su 452). E se si mettono insieme le parole di Salvini, quelle comparse sulla scena e non nei retroscena, si capirà qualcosa di più su che speranze ha, di raggiungere il suo obiettivo, il discreto e silenzioso partito di Draghi. Pronti? Via.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE