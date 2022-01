Due "draghi " per un paese a cui serve "un accordo su profili alti". Parla Matteo Lepore

"L’importante è che si raggiunga un’intesa per avere persone autorevoli, sia a Chigi sia al Quirinale. Politica non significa solo coraggio di governare, ma anche saper prendere decisioni importanti, abbandonando i tatticismi", dice il sindaco di Bologna. Domani l'incontro tra Letta, Speranza e Conte

Il giorno dell’incontro tra Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza è quasi arrivato (domani), la prima votazione per il Colle si avvicina e Matteo Lepore, sindaco Pd di Bologna, saluta con favore “l’evoluzione delle ultime ore”, dice al Foglio, “e cioè il fatto che i leader dei partiti stiano dialogando, perché è molto importante che si trovi un accordo già per le prime votazioni, a partire da un punto alto”. E Draghi lo rappresenta, per Lepore e per tanti sindaci per cui, intanto, non ci si può permettere di perdere il treno del Pnrr.