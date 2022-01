Il vertice di centrodestra incorona il Cav. "È la figura adatta per il Quirinale"

Salvini e Meloni chiedono a Berlusconi di sciogliere la riserva. "L'incontro è servito a ribadire l'unità di intenti" con il "reciproco rispetto per le diverse scelte in ordine al governo Draghi", aggiungono i leader

Il centrodestra incorona Silvio Berlusconi come suo candidato per il Quirinale. E' l'esito cui è giunto il vertice della coalizione che ha avuto luogo nel pomeriggio a Villa Grande, la residenza romana del Cav. Salvini, Meloni e Co. hanno scritto in una nota riferendosi alle prossime elezioni del capo dello stato, che Silvio Berlusconi è "la figura adatta a ricoprire in questo frangente difficile l'Alta carica con l'autorevolezza e l'esperienza che il Paese merita e che gli italiani si attendono". Per questo gli chiedono "di sciogliere in senso favorevole la riserva fin qui mantenuta. Su questa indicazione, le forze politiche del centrodestra lavoreranno per trovare le più ampie convergenze in Parlamento e chiedono altresì ai presidenti di Camera e Senato di assumere tutte le iniziative atte a garantire per tutti i 1009 grandi elettori l’esercizio del diritto costituzionale al voto".

E' l'ufficializzazione di una mossa che si dava per assodata, nonostante i dubbi sulla sua effettiva capacità di realizzarsi agitassero le stesse forze del centrodestra. Che sempre, in queste settimane, si sono rese artefici di più o meno convinti endorsement nei confronti dell'ex presidente del Consiglio. Nonostante, come hanno rimarcato i leghisti, non fossero state sbarrate finora le strade per un cosiddetto "piano B". In aggiunta, secondo la nota diramata al termine del vertice, gli esponenti del centrodestra hanno sottolineato che "l’incontro è servito a ribadire l’unità di intenti", Confermando "il reciproco rispetto per le diverse scelte in ordine al governo Draghi". E qui il riferimento è anche alle parole dello stesso Berlusconi, che ha detto che in caso di elezione di Draghi al Colle non sarebbe più disposto a sostenere alcun governo in questa legislatura. Mentre solo un paio di giorni fa Salvini è arrrivato a sostenere l'ambizione di un governo con tutti i leader di partito all'interno.