Un "governo dei segretari" per il dopo Draghi

Salvini e Renzi sognano di diventare ministri. Letta dice no. Berlusconi vuole la corona da candidato e pretende che il leghista e Meloni facciano il suo nome per il Quirinale

È impraticabile? Può darsi. La lancia perché vuole tornare a fare il ministro? E’ chiaro. Non c’è motivo per non prenderla sul serio anche perché di serio in queste ore c’è davvero poco. Primo. È una vecchia idea di Goffredo Bettini. Secondo. Potrebbe favorire l’elezione di Mario Draghi al Quirinale. Terzo, è gradita a Matteo Renzi. È la proposta di un “governo dei segretari”, dentro tutti, una sorta di “governo Yalta”. È stata formulata da Matteo Salvini e fino a ieri l’ha ripetuta: “La Lega resta al governo a prescindere dal premier. Serve un governo ai massimi livelli”. Il Pd l’ha subito definita “improbabile”. Berlusconi si è infastidito e ha telefonato a Salvini. Domani vuole essere incoronato dai suoi alleati candidato ufficiale del centrodestra.