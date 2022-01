Perché il voto sull'Upb non è un bel segnale per il Quirinale

Il Parlamento ci ha messo due anni per trovare l'accordo sui dieci candidati all'Ufficio parlamentare di bilancio e ha escluso il profilo più titolato (Bordignon). Se il metodo è questo, non promette bene per l'elezione del capo dello stato

Per capire quanto sia complicata la partita del Quirinale bisogna guardare a quella, molto più marginale, dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb). L’organo di controllo sulla finanza pubblica doveva essere rinnovato un paio di anni fa: erano rimasti solo gli “scaduti” Giuseppe Pisauro e Alberto Zanardi, dopo che Chiara Goretti è stata chiamata a Palazzo Chigi da Mario Draghi per occuparsi del Pnrr. Per 20 mesi il Parlamento non è stato in grado di trovare un accordo – serve una maggioranza di due terzi – sui 10 nomi da proporre ai presidenti di Camera e Senato a cui spetta la scelta della terna finale. Almeno fino a ieri.