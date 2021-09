Zanetti si fa da parte, solo così si sblocca la nomina dell'Upb

Il rinnovo del più importante organo consultivo indipendente sulla finanza pubblica è diventato un serio problema istituzionale, soprattutto in vista della nuova Nadef. Oggi i nomi dei candidati in commissione Bilancio

Alla fine è lui, l’ostacolo, a sbloccare l’impasse istituzionale. Enrico Zanetti ha comunicato alle forze politiche che sostengono la sua nomina l’intenzione di ritirarsi dalla corsa per l’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb). Il rinnovo dell’Upb è diventato un serio problema istituzionale perché il mandato dei suoi membri – sei anni non rinnovabili – è scaduto ormai da un anno e mezzo. E, come se non bastasse, uno dei tre membri, Chiara Goretti, è stata nominata coordinatrice della Segreteria tecnica del Pnrr da Mario Draghi. Pertanto ora ne rimangono solo due, il presidente Giuseppe Pisauro e il consigliere Alberto Zanardi, in prorogatio da tempo immemore e a tempo indefinito.