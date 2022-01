Il labirinto di Draghi: la commozione per Sassoli e l'asse con i ministri. Altra giornata di passione del premier

Il dolore per la morte dell'esponente dem, il ricordo in Parlamento. Questa settimana probabile Cdm, per dimostare che "il governbo governa". Tra i ministri più leali al premier Brunetta e Gelmini

Si è addormentato sollevato, ma ieri mattina lo hanno visto scosso, colpito come molti, forse un po’ più di altri. Era morto un amico. La notizia della scomparsa di David Sassoli è arrivata e si è trascinata via tutto. Anche le cose buone. La notte più attesa era stata superata. Le spiegazioni erano state date. Gli italiani, ma questo glielo dicevano, hanno perfino apprezzato quel suo tenero “non rispondo sul Quirinale”, la sua ferma difesa sulla scuola. A Palazzo Chigi, alla fine della conferenza stampa, quando Mario Draghi è rientrato dopo le “scuse”, dopo la conferenza stampa, chi lo ha visto lo descrive come alleggerito per aver dimostrato che “il governo governa ancora, che si decide ancora”. E aveva pure la mente rivolta al prossimo Cdm quello in cui si prevedono nuovi sostegni per le imprese colpite. Era veramente soddisfatto di avere rimediato a qualcosa che non si perdonava, quella leggerezza della conferenza mancata del 5 gennaio, quella che ha definito “sottovalutazione” e per quella postilla che adesso è la prudenza di chi si deve difendere.