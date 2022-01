Salvini e la trappola della parentesi

Uscire o no dall’esecutivo? E resistere o no alla tentazione di tornare più di lotta e meno di governo? Perché la scelta fra trucismo e draghismo mostra il dramma politico del leader della Lega. C’è una pista

Il 2022, lo abbiamo capito, sarà l’anno delle parentesi. Lo sarà a livello mondiale, naturalmente, e ciascuno di noi, nel suo piccolo, è qui ad augurarsi che finalmente l’anno appena iniziato possa essere ricordato come l’anno della chiusura della lunga parentesi pandemica. Lo sarà a livello europeo, ovviamente, e sarà tutto da dimostrare che la parentesi virtuosa aperta dall’Europa nella stagione pandemica, una parentesi fatta di efficienza nelle politiche, velocità nelle scelte e condivisione dei problemi, verrà chiusa a breve, riportando l’Europa nuovamente al suo anno zero, o rimarrà aperta ancora a lungo, e i due test da seguire per monitorare l’apertura della parentesi, oltre ovviamente alla gestione comune della pandemia, saranno quelli legati al futuro del Patto di stabilità e al futuro della governance sull’immigrazione. Ma l’anno delle parentesi avrà anche una sua dimensione nazionale e il caso dell’Italia, in questo senso, sarà interessante almeno per due ragioni.