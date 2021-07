Salvini e il Papeete del suo scontento

Le cronache lo raccontano attraversato da un sottile rancore, un bofonchiamento che affiora qua e là nelle sue dichiarazioni, una stizza neppure tanto nascosta. Draghi che lo maltratta e il green pass che non gli piace, il ritorno di Arcuri e di Elsa Fornero, l’immigrazione e la giustizia... E allora ben si capisce che la spiaggia del Papeete, dov’è tornato e ritornerà ancora venerdì per poi lanciare, sabato, la festa della Lega a Milano marittima, per lui non è affatto il luogo dei pieni poteri ma quello della scontentezza cronica. Fu qui che andò a schiantarsi nel 2019, quando pensava di ottenere le elezioni anticipate. È stato qui che è tornato mestamente l’anno dopo, sotto botta, sul luogo di un delitto di cui lui stesso era il cadavere. Ed è qui infine che va spiaggiandosi adesso Matteo Salvini, sempre al Papeete, con mezzo piede nel governo e mezzo fuori. Oggi come allora. Gettando un’occhiata ansiosa all’ignoto: “Che fare con Draghi?”. Il Papeete, dunque. La sua Itaca arruffata, il luogo da cui fugge, ma nel quale infelicemente fa sempre ritorno.

