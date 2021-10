Il nuovo Patto di stabilità di Draghi

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ieri ha posto l’asticella molto in alto nel negoziato sulla riforma delle regole fiscali dell’Unione europea. “Se uno vede le sfide dei prossimi anni – ha spiegato Draghi nella conferenza stampa al termine del vertice europeo – sono di dimensione tale che andranno affrontate con regole di bilancio diverse”. Quali sfide? Innanzitutto la doppia transizione climatica e digitale. Dal 2026 al 2030 serviranno investimenti per 470 miliardi l’anno per la lotta contro il cambiamento climatico. Quelli per il digitale “sono pressoché dello stesso ordine”, ha detto Draghi. Poi ci sono gli “impegni che stiamo prendendo sulla salute, sui vaccini, sulla cooperazione allo sviluppo”. Draghi ha anche menzionato le risorse che dovranno essere allocate alla difesa, nel momento in cui l’Ue persegue la sua autonomia strategica. Martedì la Commissione ha avviato la consultazione su cosa fare con il Patto di stabilità e crescita dopo la pandemia.

