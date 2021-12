La Lega contro il partito delle regioni 

La conferenza delle regioni è diventata un elemento istituzionale di stimolo e di equilibrio nella gestione della pandemia. Si è trattato di un processo graduale, visto che all’inizio sembrava prevalere una specie di gelosia per le competenze regionali, particolarmente estese nella sanità, ma man mano che la pandemia ha mostrato la sua pericolosità le regioni hanno interpretato le preoccupazioni dei cittadini, in modo sempre più concorde. L’autonomia è stata esercitata in modo responsabile, non rivendicativo come spesso era accaduto in passato, e questo ha fatto la differenza. Ciò è avvenuto contemporaneamente a una serie di rinnovi delle assemblee regionali, che ha determinato una prevalenza del centrodestra e soprattutto della Lega. Si poteva temere che questo cambiamento avrebbe prodotto tensioni, invece è accaduto il contrario. Da quando il presidente del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha assunto la presidenza della conferenza, lo spirito di collaborazione è stato rafforzato.

