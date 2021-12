La Lega di Giorgetti ferma Draghi sul super green pass esteso ai lavoratori

In cabina di regia tutti d'accordo sulle nuove regole che riguardano la quarantena (eliminata per i trivaccinati) ma il governo (e il centrodestra) si spacca sull'obbligo di certificazione verde. Giorgetti contro Brunetta. Torna l'asse gialloverde

Ieri si diceva “domani” e solo di pomeriggio si stabiliva “il Cdm si tiene stasera, 29 dicembre”. Per tutto il giorno i ministri hanno in messo in dubbio che il Consiglio sarebbe stato convocato. Nessuno era nelle condizioni di confermare. Le speculazioni tantissime. Le misure tutte possibili e dunque tutte mezze false. Il Cts è rimasto riunito per due ore. La cabina di regia si è aperta solo alle 16,30. Il Cdm dopo. Tardi. Erano le 19,30.