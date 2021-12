Da 10 a 5 giorni. Ecco come cambieranno le regole sulla quarantena

La cabina di regia, durata più di due ore, ha elaborato le nuove disposizioni per l'isolamento dei contagiati. Ora il Cdm chiamato a ratificarle

Ci sarà una sostanziale differenziazione tra vaccinati e non vaccinati nell'ossequio delle nuove regole sulla quarantena. E' quanto si è discusso nella cabina di regia tra il governo e i membri del Cts. Ora il governo ratificherà il contenuto dell'incontro odierno in Consiglio dei ministri. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Quarantena ridotta per vaccinati

Secondo quanto andavano chiedendo le regioni già da alcuni giorni, la cabina di regia ha dato l'ok alla riduzione delle quarantene per i vaccinati. Chi ha completato il ciclo vaccinale ed è in possesso del green pass rafforzato da oltre 120 giorni dovrà, se positivo, rimanere in isolamento per cinque giorni. Al termine dei quali dovrà sottoporsi a un tampone: in caso di negatività la quarantena finisce.

Ma c'è di più. Perché per chi effettua la cosiddetta dose booster e possiede un green pass rafforzato da meno di 4 mesi non è prevista la quarantena ma una sorta di autosorveglianza (sempre ovviamente nei casi asintomatici) al termine dei quali sottoporsi a tampone per il via libera definitivo.

Per l'entrata in vigore delle nuove regole, che comprenderanno anche un'allargamento dell'uso del super green pass ad altre attività, si aspetta il coordinamento con la struttura commissariale presieduta dal generale Figliuolo.