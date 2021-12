Taranto rossogialla. Così Conte costruisce l'alleanza Pd-M5s nella sua Puglia

Chi lo avrebbe mai detto che proprio a Taranto, collegio elettorale in cui nel 2018 i 5 stelle sfiorarono il 50 per cento lasciando il Pd che governava comune e regione al 17, oggi si sarebbero alleati. Non è cosi scontato all’interno di quel campo largo nazionale, considerando che alle ultime amministrative sono andati separati quasi ovunque. Tanto più a Taranto dove per anni hanno portato avanti linee politiche opposte. Il regista dell’operazione è Mario Turco, il vice Conte ex sottosegretario a Palazzo Chigi. Tarantino, entrato nelle liste dei 5 stelle grazie all’invio del curriculum, senza un giorno di militanza grillina ma ottimi uffici. Da allora riunì 120 tavoli in città (“una falegnameria”, ebbe a dire un sindacalista), tutti sbriciolati. Come i famosi 50 milioni che fece firmare a Conte per un fantasioso acquario green senza pesci, per fortuna definanziato dal ministro Carfagna; la promessa di università autonoma, divenuta una fondazione; da ultimo 200 milioni per i giochi del Mediterrano 2026 (Taranto unica città candidata), emendamento da lui presentato in legge di bilancio e bocciato in commissione. Mentre ha stralciato l’unico progetto serio già finanziato e progettato col Cis di Renzi che prevedeva la delocalizzazione delle palazzine del quartiere Tamburi a ridosso delle ciminiere.

