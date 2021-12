Una guerra per un acquario senza pesci crea un guaio tra Draghi e il vice Conte

Un progetto a Taranto da oltre 100 milioni, caldeggiato anche dall'ex sottosegretario Mario Turco. È stata una delle ultime mosse da premier del leader M5s. Ma ora il dossier è nelle mani del nuovo ministro per il Sud Mara Carfagna che vuole vederci chiaro. E propone un altro utilizzo per quelle risorse

Il tarantino ex sottosegretario di stato Mario Turco, ora vice Conte, ha un problema che lo affligge: “Che fine ha fatto l’acquario green?”. Lo ha chiesto la scorsa settimana proprio in questi termini con una interrogazione parlamentare al ministro del Sud e a quello dello Sviluppo. Tutto nasce dalla convocazione fatta dal ministro Mara Carfagna a diversi ministeri che si oggi riuniscono nel tavolo “Istituzionale Permanente per il Contratto di Sviluppo dell’area di Taranto”, che ha all’ordine del giorno la “riprogrammazione delle risorse per l’acquario green”. Questo acquario da 50 milioni è infatti l’ultima firma messa da Giuseppe Conte nell’ultima sua notte a Chigi. Una delibera Cipe che gli passò in extremis proprio il sottosegretario tarantino anche lui all’ultimo momento prima dell’addio tra gli applausi dei dipendenti alle finestre.