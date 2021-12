Il governo accelera sul "salva Napoli". Ma l'aiuto prevede il vincolo esterno

Pronti in legge di Bilancio almeno 100 milioni per le casse disastrate di Palazzo San Giacomo. Si prepara una legge cornice che varrà anche per Palermo e Torino nel 2022. Manfredi dovrà alzare imposte locali e dismissioni, rivedere il piano sulle partecipate e dismettere patrimonio

L’aiuto alla fine arriverà. Ma arriverà anche il vincolo esterno. I dettagli verranno definiti nei prossimi giorni, in un lavoro di cesello che è allo stesso tempo contabile e politico. Però, come gli hanno garantito anche i ministri Luigi Di Maio e Mara Carfagna due giorni fa di persona, nella legge di Bilancio Gaetano Manfredi troverà il regalo di Natale per la sua Napoli. Certo, non nelle forme e nelle dimensioni richieste, con la solita tattica negoziale dello spararla grossa per poter comunque incassare qualcosa, dai parlamentari partenopei. La più ambiziosa, in tal senso, è stata Valeria Valente, senatrice del Pd che s’è mossa d’intesa con la giunta napoletana per inserire nella Finanziaria un emendamento finalizzato a impegnare il Mef ad accollarsi integralmente mutui e prestiti obbligazionari “dei comuni capoluogo delle città metropolitane che abbiano già deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”. Si ritornerebbe insomma al modello del “salva Roma”, con lo stato che si prende in carico l’intero debito del comune. Costerebbe troppo e sarebbe difficile da spiegare ai sindaci che gestiscono amministrazioni virtuose.