Napoli batte cassa. Draghi non ci sta. Il piano del governo per le città in dissesto

Manfredi minaccia le dimissioni con Palazzo Chigi. Ma per salvare Napoli servirà un disegno più ampio: coinvolte anche Torino e Palermo, e forse Reggio Calabria. Da Palazzo San Giacomo chiedono di fare presto, o il Pnrr è a rischio. Per il Mef servono almeno 500 milioni, e ora non ci sono. Se ne riparla nel 2022

C’è Napoli con le dimissioni sul tavolo del sindaco Gaetano Manfredi. Ma ci sono anche altre città che ballano sull’orlo della bancarotta: Torino e Palermo, per esempio. E Reggio Calabria. Non riescono a chiudere i bilanci. Ma nemmeno a comprare una risma di carta o a procedere con un’assunzione di staff. Questi sindaci, tutti di centrosinistra, stanno mettendo le mani avanti con Palazzo Chigi. Il senso dei ragionamenti caduti sul tavolo del sottosegretario Roberto Garofoli, e indirizzati al premier Mario Draghi, è il seguente: “O il governo ci dà il via libera a una gestione commissariale del debito storico o vi ridiamo le chiavi del municipio”. E arrivederci e grazie. Manfredi continua a ripeterlo. Lo ha spiegato giorni fa anche alla ministra per il Sud Mara Carfagna, incontrata a Palazzo San Giacomo: e più che spiegargliela, l’incombenza del dissesto gliel’ha mostrata. I locali scalcagnati, i consiglieri comunali costretti a portarsi da casa la carta igienica, i bagni al limite della praticabilità. Ma quello che è parso chiaro all’esponente di Forza Italia è evidente a tutti: se ci si incaponisce su un provvedimento fatto su misura per la sola Napoli, la materia diventa politicamente ingestibile. E allora il governo batterà una via più lunga, per arrivare alla meta: un bel provvedimento pensato teoricamente per tutte le 14 città metropolitane, ma a patto che accusino specifiche sofferenze contabili. Ed ecco allora che, oltre al capoluogo partenopeo, nell’elenco dei disastrati finiscono anche Torino e Palermo, con Reggio Calabria ancora in bilico.