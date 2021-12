È Silvana Sciarra la donna di Conte per il Quirinale

Il capo del M5s ha condiviso il nome in una riunione ristretta. L'asse con Bettini, lo sgarbo a Renzi, la non ostilità di FI. La giudice costituzionale è la "miss X" a Cinque stelle nella corsa al Colle

Nel 2014 fu la prima convergenza parlamentare, a scrutinio segreto, fra M5s e Pd e un pezzo di Forza Italia. “Modello Ursula” ante litteram. Ma adesso, per uno strano giro della storia, ritorna come nome coperto di Giuseppe Conte per il Quirinale. Silvana Sciarra, giudice della Corte costituzionale, è la donna che il presidente del Movimento vuole lanciare al Colle dopo la quarta votazione per vedere “chi ci starà anche nel centrodestra”.