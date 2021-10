Quirinale, con i partiti impazziti c'è l'ipotesi Amato. Anche solo per due anni

E’ la soluzione ponte. A spiegarla sembra impossibile. Sarebbe un unicum. E però queste voci di dentro (al Palazzo) iniziano a essere tante. Vanno registrate. Nel rompicapo Quirinale prende quota l’ipotesi Giuliano Amato. Niente di inedito. Un film già visto sette anni fa. Con esiti noti. Ma questa volta c’è una gustosa particolarità: il vicepresidente della Consulta sarebbe pronto a entrare in scena se dovesse impazzire il budino anche solo per due anni. Il tempo di nuove elezioni e dunque di un nuovo Parlamento. Si parla di Amato con due precondizioni. Se Mario Draghi si sfilasse dalla corsa per il Colle. E se Sergio Mattarella dovesse confermare la sua indisponibilità per un bis. Scenario ideale per prove di forza. E per una soluzione “sottile”.



