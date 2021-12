"Torneremo presto in Rai". Il M5s pressa Conte, complici i sondaggi non bellissimi

“Tranquilli, tranquilli: torneremo in Rai”. Michele Gubitosa, affabile vicepresidente del M5s, sparge speranze. In tanti vogliono sapere quando finirà l’autoesilio. La mossa di Giuseppe Conte non è stata apprezzata da tutti. Anzi. E più passa il tempo, più i sondaggi sembrano non sorridere e più avanza il bisogno di tornare nella tv pubblica. Nel salotto di Bruno Vespa, nei programmi di intrattenimento, nei tg con interviste di un minuto, ma sparate all’ora di pranzo e cena. “Io non sono stato d’accordo con questa scelta: e l’ho detto pubblicamente”, dice Sergio Battelli, presidente della commissione Affari europei.

