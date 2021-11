La Rai di Fuortes manda in tilt Conte: “Traditi dal Pd, ora vendetta sul Colle”

La posa è marziale. Sala dei Postergali del Senato, sei di sera. Giuseppe Conte sta per dichiarare guerra alla Rai. Ma anche, tra le righe, al premier Mario Draghi. Alle sue spalle il capo del M5s ha tutta la nomenklatura grillina. Il ministro Stefano Patuanelli, i capigruppo di Camera e Senato, Davide Crippa e Maria Castellone. Facce imbronciate sotto le mascherine. Rocco Casalino, in un angolo, si raccomanda con lo sguardo: “Giuse’, forza, cattivo”. Conte si abbassa la mascherina. L’annuncio è clamoroso: “Nessuno di noi andrà più nella tv pubblica, Fuortes ha esautorato solo noi, il primo partito di maggioranza”. Denuncia una lottizzazione ad excludendum. Si chiude così la giornata delle nomine a Viale Mazzini. E si aprono scenari interessanti. Almeno nelle intenzioni. Conte più tardi confiderà che questo strappo “inquina i rapporti con il Pd, ma anche la partita del Quirinale”. Visto che c’è, fa arrivare messaggi a Di Maio di questo tipo: se Luigi andrà in tv lo farà contro il Movimento. È la coda di 24 ore surreali nel triangolo delle Bermuda Rai-Palazzo Chigi-partiti. Dove tutto si mischia e si confonde. Giovedì mattina l’ad Carlo Fuortes porterà a Napoli le nove nomine da far votare al cda. Il membro grillino Alessandro Di Majo voterà contro.

