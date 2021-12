Draghi subito oppure Berlusconi, ma occhio ai filosofi. Bisbigli per il Colle

Richetti: “Anche Casini è in campo”. Santanché: “Votiamo il Cav.” Bindi: "Si finirà per convergere sull'ex presidente Bce, l’unica figura unitaria". E pure la Rossi: Rossi: “Il premier al 2° voto”

Casinologia

Il senatore Matteo Richetti (Azione) trova che Pier Ferdinando Casini sia ancora una strada percorribile per il Quirinale, e al riguardo sottolinea: “Non credo che Casini sia vissuto come un nome di Renzi, cioè Casini è Casini. E il centrodestra potrebbe dire: meglio un grande democristiano moderato e garantista di Prodi, dico Prodi per dire un nome sgradito a quella parte. Tutto sommato Casini si è anche fatto venti anni nel campo politico del centrodestra; poi ha un buon rapporto con Enrico Letta; in più si è sempre occupato di esteri e ha dato una mano a Di Maio su tante cose. Tra i nomi che girano però vedrei anche Gentiloni, un altro che può raccogliere un consenso trasversale, perché Salvini, dopo le prime tre letture e dopo che avrà finito di giocare con Berlusconi, entrerà nella logica della riduzione del danno, realizzerà compiutamente che il centrodestra da solo il nome non se lo sceglie, e cercherà di condizionare il voto intorno a un nome il meno ostile possibile”.