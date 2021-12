Facce da Quirinale. Quanti presidenti per un solo Palazzo

Dietro alle questioni di stile e di profilo, c’è quasi sempre una scelta politica: come un pendolo che oscilla tra un punto e il suo opposto, ad una stagione ne segue sempre un'altra

Non le chiedo un nome per il Quirinale, ovviamente non lo farebbe. Ma può indicare almeno un profilo?”, domanda il giornalista. “Europeista, atlantista, garantista, uomo o donna delle istituzioni”, risponde Maria Elena Boschi, intervistata giovedì sulla Stampa da Alessandro Di Matteo.