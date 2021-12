Patto della Farnesina: Di Maio assume l'ex portavoce di Raggi. Il ministro è il vero navigator del M5s

E’ il patto della Farnesina. La dimostrazione di quanto Luigi Di Maio e Virginia Raggi siano in sintonia totale. E guardino insieme al futuro del M5s, magari anche in ottica “dopo Conte”. Il ministro degli Esteri nei giorni scorsi ha “assunto” come consigliere per l’Expo Teodoro Fulgione, 47 anni, giornalista dell’Ansa in aspettativa, ma soprattutto portavoce di Raggi in Campidoglio per cinque anni.

