Pisapia: “Con Davigo è saltata la separazione imputato-indagato. La giustizia si riforma ora o mai più”

"In questo paese il segreto d'ufficio e d'indagine viene quotidianamente violato. Si leggono intercettazioni dove la realtà non è più separata dalla frase sparata grossa". Intervista all'avvocato ex sindaco di Milano

Racconta che c’è un principio giuridico, il segreto d’ufficio, che in Italia viene “quotidianamente violato” e che ce ne accorgiamo solo adesso perché a violarlo sarebbe stato addirittura un ex magistrato, uno come Piercamillo Davigo. E non è peggio? “Direi che è inaspettato. Tanto più che colpisce un protagonista di una stagione in cui è saltata la distinzione tra imputato e indagato”. E Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano e oggi europarlamentare indipendente del Pd, dice che ne soffre e che ne dovremmo soffrire tutti come prima di lui ne soffriva il padre Gian Domenico. Sono infatti loro, i Pisapia, l’ultima “famiglia Beccaria”, gli eredi del lume e del caffè.