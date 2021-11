La gran lezione del pg di Trento contro la malagiustizia

I pubblici ministeri possono, anzi devono, non includere negli atti di indagine conversazioni (chat, e-mail, sms) acquisite tramite sequestro, ma dal contenuto penalmente irrilevante. Proprio quello che sembra essere avvenuto nell’inchiesta Open, condotta dalla procura di Firenze, dove tra gli atti di indagine sono finiti (oltre all’estratto del conto corrente intestato a Matteo Renzi, non oggetto di indagine) anche conversazioni riguardanti strategie di comunicazione politica e persino messaggi in cui Renzi parla di un amico malato di cancro con Marco Carrai, al quale poi saranno sequestrati cellulare, pc e documenti. A ricordare l’illegittimità di questa pratica è stato il procuratore generale di Trento, Giovanni Ilarda, che alcune settimane fa ha diramato una circolare ai procuratori del proprio distretto “in merito alle modalità operative da adottare nel caso di sequestro di dispositivi di comunicazione mobile finalizzato all’acquisizione di messaggistica memorizzata sugli stessi (chat, email, sms, mms)”. La circolare è poi stata inoltrata anche al procuratore generale della Corte di Cassazione, Giovanni Salvi, e a tutti i procuratori generali presso le varie corti di appello.

